Leman soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi

Leman Dergisi'ne "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Leman Dergisi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 çalışan için "tutuklama" talep edildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

4 çalışan için de "tutuklama" talep edildi

Çarpıtılan karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik maddesi ile; diğer çalışanlar ise sadece halkı kin ve düşmanlığa tahrik maddesi ile tutuklamaya sevk edildi.