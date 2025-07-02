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Özel'den Madımak olayları mesajı: Mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz

Özel'den Madımak olayları mesajı: Mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz

Madımak Oteli'nde 33 aydının ölmesinin 32. yıl dönümünde anma mesajı yayımlayan CHP lideri Özgür Özel, "Türkiye’nin iç barışına dün de bugün de döşenen mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar temizleyemez. O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 33 aydın ve sanatçının yanarak öldüğü Madımak Katliamı'nın 32. yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Davanın zamanaşımına uğradığını ve faillerin cezasız kaldığını vurgulayan Özel, "Adalet yerini bulana, Madımak bir Utanç Müzesi olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Özgür Özel'in mesajı şu şekilde:

"2 Temmuz 1993’te Sivas’ta insanlığa karşı işlenen en utanç verici saldırılardan birinde kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyorum. Adalet yerini bulana, Madımak bir Utanç Müzesi olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türkiye’nin iç barışına dün de bugün de döşenen mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar temizleyemez. O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz.

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