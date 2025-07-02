BIST 10.245
DOLAR 39,79
EURO 46,99
ALTIN 4.286,12
HABER /  GÜNCEL

İsviçre'de F-35 tartışması: Sürekli fiyatları artıyor

İsviçre'de F-35 tartışması: Sürekli fiyatları artıyor

İsviçre, 19 Eylül 2022'de 36 adet F-35A temin etmek için yaklaşık 7,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı ancak Washington yönetimi, artan enerji, ham madde fiyatları ve enflasyonu gerekçe göstererek fiyat artırma niyetini İsviçreli yetkililere ileterek ek ödeme talep etti. İsviçre Savunma Bakanlığı, sabit fiyat konusunda ısrarcı olduklarını ancak anlaşmanın hukuki yoldan çözülemeyeceğini ve bu nedenle diplomatik görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Abone ol

İsviçre'nin ABD'den sipariş ettiği F-35A savaş uçakları için sözleşmede öngörülen sabit fiyatın Washington yönetimi tarafından artırılmaya çalışılması tartışmalara neden oldu.

İsviçre, 2022'de ABD'den F-35A tipi savaş jeti satın almak için anlaşma imzalamasına rağmen iki ülke arasında Washington'un fiyat artışı talebi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle sorunlar yaşanıyor.

İsviçre, 19 Eylül 2022'de 36 adet F-35A temin etmek için yaklaşık 7,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı ancak Washington yönetimi, artan enerji, ham madde fiyatları ve enflasyonu gerekçe göstererek fiyat artırma niyetini İsviçreli yetkililere ileterek ek ödeme talep etti.

Kamu yayıncısı Swiss Broadcasting Corporation bünyesindeki Swissinfo'nun haberinde, İsviçre hükümetinin ABD'nin bu niyeti nedeniyle yeni fiyatın yaklaşık 1,7 milyar dolar artabileceği tahmininde bulunduğu belirtildi.

İsviçre Savunma Bakanlığı, sabit fiyat konusunda ısrarcı olduklarını ancak anlaşmanın hukuki yoldan çözülemeyeceğini ve bu nedenle diplomatik görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Bakanlık, anlaşmazlık çözülemezse İsviçre'nin alımı iptal edebileceğini bildirdi.

İsviçre Savunma Tedarik Kurumu Armasuisse'nin Başkanı Urs Loher de "Sözleşme sözleşmedir. F-35A savaş uçaklarının tedariki için açıkça belirtilen sabit fiyata rağmen aniden farklı gerçeklikle karşı karşıya kaldık" ifadesini kullandı.

İsviçre'de birçok siyasi partiden milletvekilleri, F-35A'larda fiyat artırımına gidilmesini sert şekilde eleştiriyor.

Sosyal Demokrat Parti'den milletvekili Fabian Molina, sosyal medya platformu Bluesky üzerinden yaptığı açıklamada, F-35 anlaşmasının kabul edilmesi için "yalan ve aldatmacalar" kullanıldığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez
İran: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez
İBB'nin maaş promosyonu ihalesi kafaları karıştırdı tepki büyük
İBB'nin maaş promosyonu ihalesi kafaları karıştırdı tepki büyük
İsrail Adalet Bakanı Levin: "Batı Şeria'nın ilhakının zamanı geldi"
İsrail Adalet Bakanı Levin: "Batı Şeria'nın ilhakının zamanı geldi"
Japonya'nın güneybatısında 11 günde 911 deprem meydana geldi
Japonya'nın güneybatısında 11 günde 911 deprem meydana geldi
ABD Başkanı Trump'tan herkesin içinde Joe Biden'a ağır küfür
ABD Başkanı Trump'tan herkesin içinde Joe Biden'a ağır küfür
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imza sayısı belli oldu!
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imza sayısı belli oldu!
Sivas Olayları'nın 32'nci yıl dönümü: Anma programı düzenlendi
Sivas Olayları'nın 32'nci yıl dönümü: Anma programı düzenlendi
Leman Dergisi'ne yönelik soruşturmada flaş gelişme
Leman Dergisi'ne yönelik soruşturmada flaş gelişme
Özel'den Madımak olayları mesajı: Mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz
Özel'den Madımak olayları mesajı: Mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz
Leman soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi
Leman soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi
Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrıldı, İstanbul ekibine imza attı
Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrıldı, İstanbul ekibine imza attı
Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sonra ikinci isim tamam plan değişti
Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sonra ikinci isim tamam plan değişti