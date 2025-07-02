BIST 10.245
DOLAR 39,79
EURO 46,99
ALTIN 4.286,12
HABER /  DÜNYA

İsrail Adalet Bakanı Levin: "Batı Şeria'nın ilhakının zamanı geldi"

İsrail Adalet Bakanı Levin: "Batı Şeria'nın ilhakının zamanı geldi"

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, işgal altındaki Batı Şeria'nın "İsrail'e ilhakının zamanın geldiğini ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini" savundu.

Abone ol

Yerel basında yer alan habere göre, Levin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin liderlerinden Yossi Dagan ile bir araya geldi.

Görüşmede Levin, Batı Şeria'nın İsrail'e "ilhakına" ilişkin tartışmalara değinerek, "Bence bu dönem, mevcut sorunların ötesinde, kaçırmamamız gereken tarihi bir fırsat zamanıdır.” ifadesini kullandı.

Batı Şeria'nın "ilhakının zamanın geldiğini" savunan Levin, bu konunun İsrail'in öncelik listesinin "en üstünde yer alması gerektiğini" dile getirdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümette yer alan birçok bakan Batı Şeria'nın "İsrail'e ilhakını" savunuyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yerleşim yerlerinin İsrail'e "ilhakı için bir şans olduğunu" söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'nın güneybatısında 11 günde 911 deprem meydana geldi
Japonya'nın güneybatısında 11 günde 911 deprem meydana geldi
ABD Başkanı Trump'tan herkesin içinde Joe Biden'a ağır küfür
ABD Başkanı Trump'tan herkesin içinde Joe Biden'a ağır küfür
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imza sayısı belli oldu!
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imza sayısı belli oldu!
Sivas Olayları'nın 32'nci yıl dönümü: Anma programı düzenlendi
Sivas Olayları'nın 32'nci yıl dönümü: Anma programı düzenlendi
Leman Dergisi'ne yönelik soruşturmada flaş gelişme
Leman Dergisi'ne yönelik soruşturmada flaş gelişme
Özel'den Madımak olayları mesajı: Mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz
Özel'den Madımak olayları mesajı: Mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz
Leman soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi
Leman soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi
Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrıldı, İstanbul ekibine imza attı
Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrıldı, İstanbul ekibine imza attı
Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sonra ikinci isim tamam plan değişti
Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sonra ikinci isim tamam plan değişti
Bursa'da panik yaratan deprem! Dün de sallanmıştı, AFAD'dan açıklama var
Bursa'da panik yaratan deprem! Dün de sallanmıştı, AFAD'dan açıklama var
Esra Erol eşi Ali Özbir için paylaştı! "Sevgilim kalbimden eksik olma"
Esra Erol eşi Ali Özbir için paylaştı! "Sevgilim kalbimden eksik olma"
Sompo Sigorta’dan Hyundai araç sahiplerine özel kasko avantajı
Sompo Sigorta’dan Hyundai araç sahiplerine özel kasko avantajı