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ABD Başkanı Trump'tan herkesin içinde Joe Biden'a ağır küfür

ABD Başkanı Trump'tan herkesin içinde Joe Biden'a ağır küfür

ABD Başkanı Trump, tutukevini ziyareti sırasında eski ABD Başkanı Biden'a küfür etti. Trump, kısık sesle Biden'a "O... cocuğu" dedi.

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Trump, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan Florida’daki düzensiz göçmenler için yapılan 5 bin yataklı yeni tutukevini gezdi.

Tesisin 16 kilometre uzunluğunda tehlikeli bataklıklarla çevrili olduğunu ve buradan tek çıkış yolunun sınır dışı edilmek olduğunu belirtti. Trump “Biden beni burada istedi” dedi ve ardından mırıldanarak ağır bir küfürlü ifade kullandı.

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