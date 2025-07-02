Bursa'da panik yaratan deprem! Dün de sallanmıştı, AFAD'dan açıklama var

Bursa yine sallandı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte dün de peş peşe depremler meydana gelmişti.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin, 12,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Gemlik'te dün de önce 3.9 büyüklüğünde 70 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.
Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ekiplerin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla herhangi olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.