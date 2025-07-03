Bir çay markası ile ünlü bir börekçi de var! Bakanlık sahte bal markalarını da ifşa etti

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi. Bakanlığın yayınladığı son tağşiş listesinde, İstanbul Tuzla'da bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin (Hasan Özcan) ürünlerinde sakatat (taşlık) tespit edildiği yer aldı.