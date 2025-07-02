BIST 10.236
DOLAR 39,79
EURO 47,04
ALTIN 4.274,84
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Bronckhorst'un yeni adresi

Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Bronckhorst'un yeni adresi

Geçen sezon Beşiktaş'ı da çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yardımcı antrenörü oldu.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, van Bronckhorst, Liverpool'da 2025-26 sezonu öncesinde Arne Slot'un teknik ekibine katıldı.

Hollandalı teknik adam, gelecek sezon yardımcı antrenör pozisyonunda Premier Lig şampiyonu takımın teknik ekibinde yer alacak.

Öte yandan; Liverpool'da yeni kaleci antrenörü Xavi Valero olurken takımın kaleci antrenörü kadrosuna yeni sezon öncesi veda eden isimler ise Fabian Otte ve Galatasaray'ın eski kalecisi Claudio Taffarel oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsviçre'de F-35 tartışması: Sürekli fiyatları artıyor
İsviçre'de F-35 tartışması: Sürekli fiyatları artıyor
İran: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez
İran: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez
İBB'nin maaş promosyonu ihalesi kafaları karıştırdı tepki büyük
İBB'nin maaş promosyonu ihalesi kafaları karıştırdı tepki büyük
İsrail Adalet Bakanı Levin: "Batı Şeria'nın ilhakının zamanı geldi"
İsrail Adalet Bakanı Levin: "Batı Şeria'nın ilhakının zamanı geldi"
Japonya'nın güneybatısında 11 günde 911 deprem meydana geldi
Japonya'nın güneybatısında 11 günde 911 deprem meydana geldi
ABD Başkanı Trump'tan herkesin içinde Joe Biden'a ağır küfür
ABD Başkanı Trump'tan herkesin içinde Joe Biden'a ağır küfür
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imza sayısı belli oldu!
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imza sayısı belli oldu!
Sivas Olayları'nın 32'nci yıl dönümü: Anma programı düzenlendi
Sivas Olayları'nın 32'nci yıl dönümü: Anma programı düzenlendi
Leman Dergisi'ne yönelik soruşturmada flaş gelişme
Leman Dergisi'ne yönelik soruşturmada flaş gelişme
Özel'den Madımak olayları mesajı: Mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz
Özel'den Madımak olayları mesajı: Mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz
Leman soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi
Leman soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi
Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrıldı, İstanbul ekibine imza attı
Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrıldı, İstanbul ekibine imza attı