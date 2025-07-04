1 Temmuz 2025 zamlı emekli memur polis öğretmen vaiz doktor maaşları
3 Temmuz'da saat 10.00'da TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 1 Temmuz 2025 itibariyle geçerli memur ve emekli maaşları belli oldu. SGK ve Bağ-kur emeklisi için Temmuz 2025 zam oranı kesinleşirken memur enflasyon farkı artışı da ortaya çıktı. Emekli zammı yüzde 16.67 olurken memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 15.57 olarak kesinleşti. Zamlı öğretmen, polis, vaiz, memur, doktor, hemşire, kaymakam, müdür ve emekli zamlı maaş tablosu bakın nasıl oluyor.
TÜİK’in 3 Temmuz 2025 perşembe günü saat 10.00'da Haziran ayı enflasyonunu açıklanmasıyla birlikte 16 milyonu aşkın emekli ile 20 milyon memurun beklediği Temmuz zam oranı kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da yüzde 3, Mayıs'ta da yüzde 1.53 olmuştu. Haziran ayı enflasyon verisi de bugün açıklandı. Haziran enflasyonu yüzde 1.37 olarak duyuruldu. Enflasyon beklentinin altında gelince emekli ve memur zammını düşürdü. Ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53'tü.
SGK - BAK-KUR EMEKLİ ZAM ORANI - EN DÜŞÜK AYLIK
Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 olunca SGK ve Bağ Kur emekli zammı yüzde 16.67 oldu. Hükümet ek fark vermeden en düşük emekli maaşlarına da bu oranı yansıttı. En düşük emekli aylıkları 16 bin 880 lira oldu. Bunun için gereken yasal düzenleme de dün akşam mecliste yapıldı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI
Memur ve memur emeklileri için farklı bir hesaplama yöntemi uygulanıyor. 2025 yılının ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5’lik zamma ek olarak, enflasyon farkı da maaşlara yansıtıldı. Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 15.57 oldu.
SGK BAĞKUR EMEKLİ ZAMLI MAAŞLAR ŞÖYLE
En düşük emekli aylığı - 16 bin 880 TL
20.000 TL maaş alan- Zam Tutarı: 3.334 TL
Zamlı Fiyat: 23.334 TL
25.000 TL maaş alan - Zam Tutarı: 4.167,50 TL
Zamlı Fiyat: 29.167,50 TL
30.000 TL maaş alan -Zam Tutarı: 5.001 TL
Zamlı Fiyat: 35.001 TL