1 Temmuz 2025 zamlı emekli memur polis öğretmen vaiz doktor maaşları

SGK - BAK-KUR EMEKLİ ZAM ORANI - EN DÜŞÜK AYLIK

Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 olunca SGK ve Bağ Kur emekli zammı yüzde 16.67 oldu. Hükümet ek fark vermeden en düşük emekli maaşlarına da bu oranı yansıttı. En düşük emekli aylıkları 16 bin 880 lira oldu. Bunun için gereken yasal düzenleme de dün akşam mecliste yapıldı.