İbrahim Yumaklı duyurdu: 3 orman yangını kontrol altına alındı

Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez orman yangınlarının, ekiplerin aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, "Ortak sorumluluğumuz olan yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." dedi.

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Türkiye'nin farklı illerinde hem doğal hem de insan kaynaklı sebeplerden çıkan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayılıyor.

Bu süreçte son olarak Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez'de orman yangınları çıktı.

HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE YANGIN

Dörtyol ilçesi Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle Dörtyol ilçesinde 8, Payas ilçesinde de 3 yerleşim birimi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGININDA YAŞANANLAR

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden tahliye edilirken, 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında ormanlık alana yakın bazı seralarda ise zarar oluştu. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

EDİRNE'DE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA SON DURUM

Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Büyükevren köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere, yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İBRAHİM YUMAKLI'DAN SEVİNDİREN HABER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kontrol altına alınan yangınlara ilişkin X platformundan açıklama yaptı.

Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, ormanın kahramanlarının aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Tekrar hatırlatalım, ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Ortak sorumluluğumuz olan 'Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.