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Bayern Münih'te Musiala şoku: Yıldız oyuncu sakatlandı

Bayern Münih'te Musiala şoku: Yıldız oyuncu sakatlandı

PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldiği 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında talihsiz bir sakatlık geçiren Jamal Musiala'nın ayağı kırıldı.

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçı gerçekleştirildi. 

Gözlerin çevrildiği maçta, PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

JAMAL MUSİALA'DAN ÜZEN HABER 

Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanan maçın 45+3. dakikasında talihsiz bir sakatlık kayda geçti. 

Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala, çok ciddi bir sakatlık yaşadı.

Bayern Münih'te sağ kanattan topu taşıyan Michael Olise, ceza alanının sağ çaprazına gönderdiği derinlemesine pasla Sacha Boey'i düşünürken, Boey topa koşu yapamadı. Bunun üzerine gerilerden gelen Jamal Musiala, hamlesini yapmak istedi.

Bayern Münih'te Musiala şoku: Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim: 0

SEDYE İLE SAHA KENARINA ALINDI

Donnaruma, kalesini terk ederek, yaptığı müdahaleyle topun sahibi oldu.

Musiala'nın, Donnaruma ile girdiği ikili mücadeleden sonra yerden kalkamaması üzerine, sağlık ekipleri sahaya girdi

Ayağının kırıldığı görülen Alman futbolcu sedye ile saha kenarına alındı.

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