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Galatasaray Kulübünün sağlık sponsoru belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray Kulübünün sağlık sponsoru belli oldu

Galatasaray Kulübü ile sağlık grubu Acıbadem arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

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Galatasaray Kulübü ile sağlık grubu Acıbadem arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Acıbadem arasında ülkemizde şimdiye kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve uluslararası boyutlu sağlık sponsorluğu anlaşması imzalanmıştır. Sponsorluk anlaşması üç sezon devam edecek olup, kulübümüzün tüm branşlarının sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını kapsamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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