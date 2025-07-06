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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret etti.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde laparoskopik bir operasyon geçirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret etti.

Laparoskopik bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gösterilen ilgi ve destekten dolayı herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

"Gösterilen bu samimi ilgi, hem şahsım hem de ailem adına büyük bir moral kaynağı olmuştur. Hastanede bulunduğum sırada nazik teşrifleriyle beni onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, operasyon sürecimi büyük bir özen, titizlik ve içtenlikle takip eden Acıbadem Maslak Hastanesinin değerli hekimlerine, hemşirelerine ve tüm personeline yürekten teşekkür ederim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret - Resim: 0

"GALATASARAY İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETME ZAMANI"

Özbek, dün taburcu olduğunu belirterek, "Şimdi, Galatasaray'ımız için yaptığımız çalışmalara kaldığımız yerden devam etmenin zamanı... Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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