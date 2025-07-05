İsrail müzakere heyeti, Doha’ya gidiyor

İsrail yönetimi, Gazze’de ateşkes müzakereleri için Katar’ın başkenti Doha’ya heyet gönderiyor.İsrail basınına konuşan üst düzey bir İsrailli...

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İsrail basınına konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail’in yarın Katar’ın başkenti Doha’ya müzakere heyeti göndereceğini ifade etti. Heyetin bu gece ya da yarın yola çıkabileceği belirtildi.



Netanyahu kabineyi topluyor

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da ateşkes anlaşmasını ve Washington’a yapacağı ziyareti görüşmek üzere bu gece güvenlik kabinesini toplayacağı öğrenildi. Netanyahu’nun pazartesi günü Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.



Trump, İsrail’in 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump 2 Temmuz’da yaptığı açıklamada, "Temsilcilerim Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" ifadelerini kullanmıştı. Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu’nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" demişti.



Hamas "Ateşkese olumlu cevabımızı ilettik" demişti

Gazze’deki Hamas Hareketinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de sunulan ateşkes teklifine ilişkin cevabın arabulucu ülkelere iletildiği bildirilmişti. Açıklamada, "Hamas Hareketi, arabulucuların Gazze’deki halkımıza yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin son teklifiyle ilgili olarak Filistinli grup iç istişare ve görüşmelerini tamamladı. Hamas Hareketi, arabuluculara olumlu yanıtını sundu ve bunun uygulanmasına yönelik mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır" ifadeleri kullanılmıştı.

Katar medyası, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini, ancak anlaşma üzerinde küçük değişiklikler talep ettiğini aktarmıştı.