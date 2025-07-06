AK Partili Özalan'dan CHP lideri Özel'e tepki: Siyasi tarihin en zayıf ve en bulanık ismi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP lideri Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Özalan, Özel için "Siyasi tarihin en zayıf ve en bulanık ismi " ifadelerini kullandı.

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdi.

"Siyasi tarihin en zayıf ve en bulanık ismi Özgür Özel, CHP'deki yolsuzlukların ve rezilliklerin üzerini örtmek için yine çemkirmeye başladı." ifadelerini kullanan Özalan şunları kaydetti:

"Siyasi tarihin en zayıf ve en bulanık ismi Özgür Özel, CHP'deki yolsuzlukların ve rezilliklerin üzerini örtmek için yine çemkirmeye başladı. Çapulcu hayallerini al, git başka yerde ağla. Akıllı olması gereken sensin diyeceğim ama zor."