BIST 10.276
DOLAR 39,86
EURO 46,98
ALTIN 4.274,48
HABER /  SAĞLIK

Gözlerinizdeki zamanı geri almak mümkün!

Gözlerinizdeki zamanı geri almak mümkün!

Göz çevresindeki sarkma ve torbalanmalar, estetik kaygıların yanı sıra fonksiyonel sorunlara da yol açıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, estetik göz kapağı ameliyatlarının çift yönlü faydasına dikkat çekiyor. Dr. Serin, bu müdahalelerin, hem daha sağlıklı bir görüş hem de daha genç bir görünüm sağlığını belirtiyor.

Abone ol

Aynaya baktığınızda sizi yansıtan ifadenin yorgun, üzgün ya da olduğunuzdan daha yaşlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu ifadenin sorumlusu genellikle zamanın izlerini ilk ele veren göz kapaklarıdır. Düşen göz kapakları ve torbalanmalar, yalnızca ifadenizi çalmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitenizi de düşürebilir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Prof. Dr. Didem Serin, bu durumun sadece estetik bir kaygı olmadığını, görme alanını daraltan fonksiyonel bir soruna dönüşebileceğini vurgulayarak modern estetik cerrahinin bu soruna kalıcı çözümler sunduğunu belirtiyor.

YAŞLANMA VEYA GENETİK ETKENLERE BAĞLI GELİŞİYOR
Göz kapağı estetiğinin genel bir kavram olduğunu belirten Prof. Dr. Serin, “Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, göz çevresinde yaşın veya genetik faktörlerin etkisiyle oluşan fazla dokuların alınması ya da yeniden şekillendirilmesiyle, hastayı daha dinç bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi. 40 yaş üzerindeki bireylerde bu ihtiyacın daha çok görüldüğünü, ancak bazı kişilerde genç yaşlarda da doğuştan gelen sarkmalar nedeniyle benzer operasyonların yapılabildiğini vurguladı.

Gözlerinizdeki zamanı geri almak mümkün! - Resim: 0

“HER GÖZ AYNI DEĞİL, HER AMELİYAT DA ÖYLE”
Göz kapağı estetiğinde kişiye özel yaklaşımın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Serin, her hastaya aynı operasyonun uygulanmasının doğru olmayacağını ifade etti. “Kapak düşüklüğü mü var, yoksa sadece dokusal bir sarkma mı söz konusu? Alt kapakta torbalanma mı önde, yoksa gevşeklik mi? Bunların hepsini detaylı değerlendiriyoruz. Planlama buna göre yapılıyor,” diyen Serin, estetik kaygıların ötesinde yüz ifadesini korumanın öncelik olduğunu dile getirdi.

İZ KORKUSUNA GEREK YOK
Ameliyatın genellikle iz bırakmadığını, göz kapağının iyi kanlandığı için iyileşme sürecinin hızlı olduğunu belirten Prof. Dr. Serin, “Elbette bu bir ameliyat. Çok nadir de olsa iz kalabilir, ancak çoğu hastada izsiz ve doğal bir görünümle süreç tamamlanıyor” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum'dan evi yanan köylülere söz: Köyümüzü birlikte inşa edeceğiz
Bakan Kurum'dan evi yanan köylülere söz: Köyümüzü birlikte inşa edeceğiz
14 yıl sonra bir ilk: Britanya’dan Suriye’ye resmî ziyaret
14 yıl sonra bir ilk: Britanya’dan Suriye’ye resmî ziyaret
Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı
Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı, durumu ağır Hürrem Elmasçı yazdı
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı, durumu ağır Hürrem Elmasçı yazdı
CHP’li belediyelere operasyon sürecek mi? Canlı yayında kritik açıklama
CHP’li belediyelere operasyon sürecek mi? Canlı yayında kritik açıklama
CHP Grup Başkanvekili sahnede düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
CHP Grup Başkanvekili sahnede düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Konya'da zincirleme kaza! Yaralılar var
Konya'da zincirleme kaza! Yaralılar var
PKK silahları tamamen bu tarihte bırakacak! Dikkat çeken Öcalan detayı...
PKK silahları tamamen bu tarihte bırakacak! Dikkat çeken Öcalan detayı...
Uyarı sirenleri çaldı! İsrail ordusu açıkladı: Düşürüldü
Uyarı sirenleri çaldı! İsrail ordusu açıkladı: Düşürüldü
AK Partili Özalan'dan CHP lideri Özel'e tepki: Siyasi tarihin en zayıf ve en bulanık ismi
AK Partili Özalan'dan CHP lideri Özel'e tepki: Siyasi tarihin en zayıf ve en bulanık ismi
CHP lideri Özgür Özel'den çok sert sözler: "Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk yapan varsa..."
CHP lideri Özgür Özel'den çok sert sözler: "Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk yapan varsa..."
Galatasaray Kulübünün sağlık sponsoru belli oldu
Galatasaray Kulübünün sağlık sponsoru belli oldu