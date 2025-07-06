Gözlerinizdeki zamanı geri almak mümkün!

Göz çevresindeki sarkma ve torbalanmalar, estetik kaygıların yanı sıra fonksiyonel sorunlara da yol açıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, estetik göz kapağı ameliyatlarının çift yönlü faydasına dikkat çekiyor. Dr. Serin, bu müdahalelerin, hem daha sağlıklı bir görüş hem de daha genç bir görünüm sağlığını belirtiyor.

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Aynaya baktığınızda sizi yansıtan ifadenin yorgun, üzgün ya da olduğunuzdan daha yaşlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu ifadenin sorumlusu genellikle zamanın izlerini ilk ele veren göz kapaklarıdır. Düşen göz kapakları ve torbalanmalar, yalnızca ifadenizi çalmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitenizi de düşürebilir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Prof. Dr. Didem Serin, bu durumun sadece estetik bir kaygı olmadığını, görme alanını daraltan fonksiyonel bir soruna dönüşebileceğini vurgulayarak modern estetik cerrahinin bu soruna kalıcı çözümler sunduğunu belirtiyor.

YAŞLANMA VEYA GENETİK ETKENLERE BAĞLI GELİŞİYOR

Göz kapağı estetiğinin genel bir kavram olduğunu belirten Prof. Dr. Serin, “Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, göz çevresinde yaşın veya genetik faktörlerin etkisiyle oluşan fazla dokuların alınması ya da yeniden şekillendirilmesiyle, hastayı daha dinç bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi. 40 yaş üzerindeki bireylerde bu ihtiyacın daha çok görüldüğünü, ancak bazı kişilerde genç yaşlarda da doğuştan gelen sarkmalar nedeniyle benzer operasyonların yapılabildiğini vurguladı.

“HER GÖZ AYNI DEĞİL, HER AMELİYAT DA ÖYLE”

Göz kapağı estetiğinde kişiye özel yaklaşımın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Serin, her hastaya aynı operasyonun uygulanmasının doğru olmayacağını ifade etti. “Kapak düşüklüğü mü var, yoksa sadece dokusal bir sarkma mı söz konusu? Alt kapakta torbalanma mı önde, yoksa gevşeklik mi? Bunların hepsini detaylı değerlendiriyoruz. Planlama buna göre yapılıyor,” diyen Serin, estetik kaygıların ötesinde yüz ifadesini korumanın öncelik olduğunu dile getirdi.

İZ KORKUSUNA GEREK YOK

Ameliyatın genellikle iz bırakmadığını, göz kapağının iyi kanlandığı için iyileşme sürecinin hızlı olduğunu belirten Prof. Dr. Serin, “Elbette bu bir ameliyat. Çok nadir de olsa iz kalabilir, ancak çoğu hastada izsiz ve doğal bir görünümle süreç tamamlanıyor” şeklinde konuştu.