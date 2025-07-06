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14 yıl sonra bir ilk: Britanya’dan Suriye’ye resmî ziyaret

14 yıl sonra bir ilk: Britanya’dan Suriye’ye resmî ziyaret

Britanya, 14 yıl aradan sonra Suriye ile diplomatik temaslara yeniden başladı. Dışişleri Bakanı David Lammy’nin Şam ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin işareti oldu.

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Britanya, Esad rejiminin devrilmesinin ardından siyasi geçiş sürecine giren Suriye ile 14 yıl sonra yeniden diplomatik temas kurdu. Britanya Dışişleri Bakanı David Lammy, başkent Şam’a giderek ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Britanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lammy’nin ziyareti 2011’de kesilen ilişkiler sonrası bakan düzeyinde gerçekleşen ilk temas oldu. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Görüşmelerde Britanya'nın daha güvenli, kapsayıcı ve müreffeh bir Suriye’ye destek verdiğini vurgulayan Lammy, özellikle geçiş sürecinin tüm toplumu kapsayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. “IŞİD tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması ve Suriyelilerin insan kaçakçılarının ağına düşmemesi bizim için öncelikli” diyen Lammy, istikrarlı bir Suriye'nin yalnızca bölge için değil, Britanya’nın da çıkarına olduğunu belirtti.

94,5 milyon sterlin destek

Britanya’nın Suriye’deki insani ve ticari iyileşme sürecine katkı sağlamak amacıyla 94,5 milyon sterlin (yaklaşık 5,1 milyar TL) bütçe ayıracağı da açıklandı. Bu fonun özellikle temel hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik kullanılacağı bildirildi.

“Suriyenin direncine tanık oldum"

Ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lammy, “Esad rejiminin çöküşünden bu yana gerçekleştirilen ilk üst düzey temas kapsamında Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmek için gösterdiği olağanüstü çabayı yakından gözlemleme fırsatı buldum” dedi.

Lammy, yeni yönetimin ülke genelinde kapsayıcı bir iyileşme ve reform süreci yürütmesi halinde, Britanya’nın diplomatik ve ekonomik desteğini sürdüreceğini vurguladı.

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