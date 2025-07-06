Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

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Paylaşımında, Alevi-Bektaşi toplumu başta olmak üzere tüm millete hayırlar dileyen Erdoğan, “Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü’nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajında, Kerbela’da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 yol arkadaşını da andı. “Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386’ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yad ediyorum”