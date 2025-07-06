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CHP Grup Başkanvekili sahnede düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili sahnede düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Dün yapılan operasyonla Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmış, CHP'liler de bu gözaltıyı protesto etmek için akşam saatlerinde miting düzenlemişlerdi. Mitingde vatandaşlara seslenen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir konuşmasının ardından sahneden inerken dengesini kaybederek düştü. Emir kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından sahneden düşerek yaralandı.

Sahneden inerken dengesini kaybederek düştü

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde düzenlenen mitingde, gözaltındaki Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye destek ve operasyona tepki amacıyla toplanan kalabalığa hitap eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Emir sağlık durumuyla ilgili durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Emir paylaşımında,

"Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle."

ifadelerini kullandı.

Emir'in, kaburgalarında kırık olduğu ve sabah saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi

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