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Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı, durumu ağır Hürrem Elmasçı yazdı

Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı, durumu ağır Hürrem Elmasçı yazdı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı, ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini belirttiği Bulut'un sağlık durumunun ağırlaştığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen Bulut'un sağlık durumunun ağırlaştığı ifade edildi.

Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı

Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı, 7 Temmuz Pazar günü kaleme aldığı köşe yazısında bir dönem medya sektröründe de yer alan Yiğit Bulut'un geçirdiği bir hastalık sebebiyle hastaneye yatırıldığını belirtti.

Erdoğan ziyaret etmiş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i geçirdiği bir operasyon sebebiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı hastanede olan Bulut'u da ziyaret ettiğini öne süren Elmasçı, 53 yaşındaki Bulut'un durumunun ağırlaştığını da ifade etti.

Konuya dair Elmasçı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Hangisine üzüleceğimizi şaşırdık çocuklar… Nihat Genç’i daha toprağa vermeden gencecik birinin daha durumunun ağırlaştığını öğrendim. Yiğit Bulut’tan bahsediyorum, evet çocuklar, pek çoğunuz tanır onu.

Dursun Özbek de o hastanede tedavi görüyor, onu da ziyaret etmiş. O zaman öğrenmiş durumu. Lakin "Yiğit Bulut'a ziyaretçi yasağı var, uğrayamadım bile" dedi..

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yiğit Bulut’u ziyaret ettiğini öğrendim

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