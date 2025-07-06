BIST 10.276
DOLAR 39,86
EURO 46,98
ALTIN 4.274,48
HABER /  GÜNCEL

Togg'dan yeni kampanya! Sıfır araç almak isteyenler dikkat!

Togg'dan yeni kampanya! Sıfır araç almak isteyenler dikkat!

Yerli ve milli otomobil Togg, kampanyalarıyla araba sahibi olmak isteyenlere göz kırpıyor. Uzun süredir fiyat politikasında değişikliğe gitmeyen marka, yeni kampanyalarla araç almak isteyenlere fırsat sunuyor.

Abone ol

Doğuştan elektrikli otomobil olan Togg'un kampanyaları devam ediyor. Uzun zamandır fiyat politikasını değiştirmeyip sabit tutan Togg, her ay faizsiz ve faizli kredi kampanyalarında düzenleme yapıyor.

Togg T10X V2 için yapılan kampanyalarda 300 bin liraya kadar 12 ay sıfır faiz, aylık ödemesi 25 bin lira oluyor. 500 bin lira kredi 6 ay vadede yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 333 lira oluyor. 1 milyon liraya 48 ay vade, faiz oranı da yüzde 3,25 olunca aylık ödemesi 48 bin 968 lira oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon 830 bin lira olan Togg T10X V2 RWD'ye 830 bin lirası olan sahip olabiliyor ve üstünü krediyle ödüyor.

Satın alınan şirket araçları, şirketin muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebiliyor ve vergi avantajları sağlıyor. Vergilendirme işlemleri sırasında daha az ödeme yapmak, şirketin vergi yükünü azaltıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Şirket araçlarının yakıt, genel bakım ve otopark gibi çeşitli masraflarının şirketin giderleri arasında yer alması da diğer vergi avantajlarını sağlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Son 10 günde çıkan 761 yangın! İletişim Başkanlığı son durumu açıkladı
Son 10 günde çıkan 761 yangın! İletişim Başkanlığı son durumu açıkladı
Beştepe'den referandum sinyali! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı paylaştı
Beştepe'den referandum sinyali! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı paylaştı
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! "Müsaade etmeyiz"
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! "Müsaade etmeyiz"
Bakan Mehmet Şimşek: "Denetim öncesi şans tanıdık"
Bakan Mehmet Şimşek: "Denetim öncesi şans tanıdık"
Türkiye'deki yastık altındaki altının değeri dudak uçuklatıyor
Türkiye'deki yastık altındaki altının değeri dudak uçuklatıyor
Firari FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz yıllar sonra o cenazede ortaya çıktı!
Firari FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz yıllar sonra o cenazede ortaya çıktı!
Antalya'da aslan saldırısı! Kaymakam uyardı: "Ormanın içine doğru kaçtı"
Antalya'da aslan saldırısı! Kaymakam uyardı: "Ormanın içine doğru kaçtı"
Konya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Konya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor! Heyette kimler var?
DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor! Heyette kimler var?
Gözlerinizdeki zamanı geri almak mümkün!
Gözlerinizdeki zamanı geri almak mümkün!
Bakan Kurum'dan evi yanan köylülere söz: Köyümüzü birlikte inşa edeceğiz
Bakan Kurum'dan evi yanan köylülere söz: Köyümüzü birlikte inşa edeceğiz
14 yıl sonra bir ilk: Britanya’dan Suriye’ye resmî ziyaret
14 yıl sonra bir ilk: Britanya’dan Suriye’ye resmî ziyaret