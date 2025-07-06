Firari FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz yıllar sonra o cenazede ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün 2015 yılında Almanya'ya kaçtığı biliniyordu. Yıllardır görüntülenemeyen Öz, geçtiğimiz günlerde Hollanda'da hayatını kaybeden Muhammed Yakut'un Almanya'da düzenlenen cenazesinde ortaya çıktı.

Abone ol

Ergenekon davasının eski savcılarından, FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 2015 yılında Almanya'ya kaçtığı bilinen eski savcı Zekeriya Öz yıllar sonra görüntülendi.

Öz, 30 Haziran akşamı Almanya'da hayatını kaybeden Muhammed Yakut'un cenaze töreninde ortaya çıktı.

Hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunan Öz, kendisi gibi kırmızı bültenle aranan Yakut'un tabutunu taşıyanlar arasında yer aldı.

Halil Falyalı cinayetinin faillerinden biri olarak anılan ve yaptığı ifşalarla çok konuşulan Cemil Önal ile buluşmaya giderken yakalanan Muhammed Yakut, 62 gün Hollanda'da cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiş ancak bir gün sonra ilk belirlemelere göre 'kalp krizi' nedeniyle bulunduğu gece kulübünde hayatını kaybetmişti.

Yakut'un cenazesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DTİB) kabul etmeyince cemevinden kaldırıldı. Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, Eylül 2023'te İspanya'da yakalanmıştı.

Almanya’da Duisburg Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenen Yakut'un cansız bedeni salı günü İstanbul’a gönderilecek ve Ataşehir’de bir camide cenaze namazının ardından Beykoz’da toprağa verilecek.