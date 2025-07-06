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Konya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Konya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

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Konya'nın Derebucak ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Beyşehir-Antalya kara yolunun 45. kilometresinde Derebucak ilçe merkezi girişi yakınlarında G.S.Y. idaresindeki otomobil, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen bir otomobil ile bir kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi ile Derebucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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