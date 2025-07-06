Gazze’de can kaybı 57 bin 418’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 57 bin 418’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, sadece son 24 saatte 80 kişinin öldüğünü, 304 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yardım dağıtımı sırasında hedef alınan sivillerin sayısı da artıyor.

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun biçimde sürdürdüğü Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 57 bin 418’e, yaralananların sayısı ise 136 bin 261’e ulaştı.

İsrail ordusu, uluslararası kamuoyunun tepkilerine ve sivillere yönelik çağrılara rağmen, ABD’nin maddi ve askeri desteğiyle Gazze’yi vurmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde düzenlenen bombardımanlar sonucunda hastanelere 80 kişinin cansız bedeni ve 304 yaralı getirildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail’in tek taraflı olarak bozduğu ateşkesin ardından, 18 Mart 2025’ten bu yana Gazze’de 6 bin 860 kişinin hayatını kaybettiği, 24 bin 220 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail saldırıları, Gazze'deki insani yardım çalışmalarını da engelliyor. Son olarak, yardım dağıtımı sırasında gerçekleşen saldırılarda 8 kişi daha hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi ise yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, “Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 8 ölü ve 40’tan fazla yaralı getirildi. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin hastane kayıtlı toplam sayısı 751’e ve yaralananların sayısı 4 bin 931’e ulaştı” açıklamasında bulundu.