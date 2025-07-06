BIST 10.276
DOLAR 39,86
EURO 46,98
ALTIN 4.274,48
HABER /  GÜNCEL

Batman'da aile içi kavga can aldı: Kardeşini öldürdü, annesini yaraladı

Batman'da aile içi kavga can aldı: Kardeşini öldürdü, annesini yaraladı

Batman'da, aile içi şiddet ölümle sonuçlandı. Boran G., tartıştığı eşine müdahale eden annesini bıçakladı; olaya tanık olan ağabeyi A.G. ise kardeşini silahla vurarak öldürdü. Yaralanan anne hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Abone ol

Batman'da bir kişi, annesini bıçakla yaralayan kardeşini silahla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Seyitler Mahallesi'nde ikamet eden Boran G. (24) ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle dün akşam saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Boran G, kavgayı ayırmak için araya giren annesi S.G'yi bıçakla yaraladı.

Bunun üzerine ağabey A.G. (25) kardeşi Boran G'ye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Boran G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne S.G'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus lider Vladimir Putin, eski defterleri açtı, ABD'ye mesajını verdi
Rus lider Vladimir Putin, eski defterleri açtı, ABD'ye mesajını verdi
İstanbul'da korkunç anlar! Kontrolden çıktı 23 aracı biçti
İstanbul'da korkunç anlar! Kontrolden çıktı 23 aracı biçti
Büyükçekmece'de yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor
Büyükçekmece'de yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor
Yürüyüşe çıkanlar görüp haber verdi! Feci olay
Yürüyüşe çıkanlar görüp haber verdi! Feci olay
Öyle bir hava geliyor ki inanamayacaksınız! Harita alarm veriyor, dal kıpırdamayacak
Öyle bir hava geliyor ki inanamayacaksınız! Harita alarm veriyor, dal kıpırdamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın DEM Parti heyetiyle görüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın DEM Parti heyetiyle görüşecek!
Bakan Yerlikaya İzmir yangınının bilançosunu açıkladı
Bakan Yerlikaya İzmir yangınının bilançosunu açıkladı
Gazze’de can kaybı 57 bin 418’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 57 bin 418’e yükseldi
AK Parti kampa giriyor: Tarihler belli oldu
AK Parti kampa giriyor: Tarihler belli oldu
Muhittin Böcek tutuklanmıştı: Savcılık ifadesi ortaya çıktı, bakın ne demiş!
Muhittin Böcek tutuklanmıştı: Savcılık ifadesi ortaya çıktı, bakın ne demiş!
Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
Togg'dan yeni kampanya! Sıfır araç almak isteyenler dikkat!
Togg'dan yeni kampanya! Sıfır araç almak isteyenler dikkat!