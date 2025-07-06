DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası açıklama

DEM Parti'den Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde yaklaşık 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek sürecin yeni bir aşamaya geçeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin “tarihi nitelikte” olduğu ifade edildi. TBMM’de kurulacak komisyonun barış süreci açısından önemli rol oynayacağı vurgulandı.

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DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru hareket etti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Partiden yapılan açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi tamamlayarak İmralı'dan ayrıldı. Heyetin, yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından yazılı açıklama yapacağı belirtildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Dem Parti'den İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama geldi. İşte açıklamanın tamamı:

Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME TARİHİ NİTELİKTE"

Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.

Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz.