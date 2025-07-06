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Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı

Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra, “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik, Soykan’ın haftada üç gün imza atması ve yurt dışına çıkmaması şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

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Gazeteci Timur Soykan, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Timur Soykan 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Soykan, haftada üç gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Soykan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Timur Soykan 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Hakimlikçe savunması alınan Timur Soykan, haftada üç gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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