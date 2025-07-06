Jhon Duran Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.



Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/0e2tSE5ayy