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Jhon Duran Fenerbahçe’de

Jhon Duran Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Jhon Duran’ı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. 21 yaşındaki genç golcü, geçen sezonun ikinci yarısında forma giydiği Al Nassr’da 18 maçta 12 golle dikkat çekmişti.

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Fenerbahçe, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

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