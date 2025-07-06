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Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç İşlemeye Alenen Tahrik, Kamu Görevlilerine Görevleri Nedeniyle Hakaret ve Tehdit suçlarından soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 28. Dönem Milletvekili Özgür ÖZEL'in 05.07.2025 tarihinde MYK toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç İşlemeye Alenen Tahrik, Kamu Görevlilerine Görevleri Nedeniyle Hakaret ve Tehdit suçlarını oluşturduğu değerlendirilmekle, CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında re'şen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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