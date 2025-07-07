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İnşaatta korkunç kaza! İşçi 8 metre yükseklikten düştü

İnşaatta korkunç kaza! İşçi 8 metre yükseklikten düştü

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki yeni devlet hastanesi inşaatında çalışan 52 yaşındaki kalıp ustası Mesut Ceylan, yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hastane inşaatında çalışan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Reşatbey Mahallesi 167. Sokak'taki yeni devlet hastanesi inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Mesut Ceylan (52), yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.​​​​​​​

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinden çalışmak üzere Akhisar'a gelen Mesut Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

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