Özgür Özel'den tartışılacak sözler: Günü gelince esirlerimizi geri alacağız

CHP'li 4 belediyeye yönelik son rüşvet ve yolsuzluk soruşurması CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i çılgına çevirdi. Özel, CHP iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, Atatürkçülerin iktidarına karşı girişilen darbede esir düştü arkadaşlar. Günü gelince esirlerimizi geri alacağız." dedi.

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CHP'li Manavgat, Adana, Antalya ve Adıyaman belediyelerine yönelik soruşturmalara Özel'in gösterdiği tepki yine çok tartışılacak.

Erdoğan’a hitaben Özel'in önceki gün “İnsanları bana sokağa çıkarttırma! Mısır olmasın Türkiye” sözleri tepki çekti. Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. AK Parti yöneticileri Özel'i sorumsuzluk ve halkı kışkırtmakla suçladı.

Gerilimi tırmandıran Özel, el yükseltmeye devam etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisine destek ziyaretinde yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

"Artık esirdir onlar"

Son operasyonda gözaltına alınıp tutuklananları suçsuz ve günahsız olarak niteleyen Özel, "Ama mesele düşman hukukudur, artık esirdir onlar. CHP iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, Atatürkçülerin iktidarına karşı girişilen darbede esir düştü arkadaşlar. Günü gelince esirlerimizi geri alacağız." dedi.