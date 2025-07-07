BIST 10.276
DOLAR 39,94
EURO 47,06
ALTIN 4.255,21
HABER /  DÜNYA

Vietnam'da apartmanda yangın faciası: 2'si çocuk 8 kişi öldü

Vietnam'da apartmanda yangın faciası: 2'si çocuk 8 kişi öldü

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın güneyindeki Ho Chi Minh şehrinde bir apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Ho Chi Minh şehrinin Phu Tho Hoa bölgesindeki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Yangın nedeniyle apartmanın bulunduğu Do Doc Long Caddesi trafiğe kapatıldı.

Alevlerin etkisiyle sokakta park halinde bulunan bazı araçlar da hasar gördü.

Vietnam Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, ülke genelinde bu yılın ilk 6 ayında toplam 1723 yangın ve patlama meydana geldi.

Yangın ve patlamalarda 48 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ta mağarada metan gazından şehit olanların sayısı 8'e yükseldi
Irak'ta mağarada metan gazından şehit olanların sayısı 8'e yükseldi
Mersin'de feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü
Mersin'de feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü
Trump Elon Musk'ın 3. parti kurma düşüncesi için ne dedi?
Trump Elon Musk'ın 3. parti kurma düşüncesi için ne dedi?
ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze açıklaması
Altun’dan Özel’e sert tepki: Sokak çağrıları anarşiye hizmet eder
Altun’dan Özel’e sert tepki: Sokak çağrıları anarşiye hizmet eder
İnşaatta korkunç kaza! İşçi 8 metre yükseklikten düştü
İnşaatta korkunç kaza! İşçi 8 metre yükseklikten düştü
Skandal belge ortaya çıktı! PKK'ya 130 milyon dolar...
Skandal belge ortaya çıktı! PKK'ya 130 milyon dolar...
Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Netanyahu: Trump ile görüşme ateşkese katkı sağlayabilir
Netanyahu: Trump ile görüşme ateşkese katkı sağlayabilir
BRICS’ten İsrail’e çekilme ve ateşkes çağrısı
BRICS’ten İsrail’e çekilme ve ateşkes çağrısı
Jhon Duran Fenerbahçe’de
Jhon Duran Fenerbahçe’de