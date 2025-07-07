Vietnam'da apartmanda yangın faciası: 2'si çocuk 8 kişi öldü

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın güneyindeki Ho Chi Minh şehrinde bir apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

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Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Ho Chi Minh şehrinin Phu Tho Hoa bölgesindeki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Yangın nedeniyle apartmanın bulunduğu Do Doc Long Caddesi trafiğe kapatıldı.

Alevlerin etkisiyle sokakta park halinde bulunan bazı araçlar da hasar gördü.

Vietnam Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, ülke genelinde bu yılın ilk 6 ayında toplam 1723 yangın ve patlama meydana geldi.

Yangın ve patlamalarda 48 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi yaralandı.