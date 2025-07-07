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Mersin'de feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü

Mersin'de feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

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Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde Yasin Şen'in (44) kullandığı 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden E.Z. (26) idaresindeki 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçtaki Yasin, Zekiye (41), Yusuf (14), Fehime (75) ve Mahmut Şen'in (72) yaşamını yitirdiğini, Zeynep Şen'in (7) ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralı çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü E.Z, Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerin araçlardaki incelemesi sürüyor.

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