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Türkiye 8 şehit için gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti

Türkiye 8 şehit için gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti

Pençe-Kilit Harekat bölgesinden gelen 8 şehit haberi Türkiye'yi kahretti. 7'den 70'e herkes şehitler için gözyaşı dökerken, Amedspor’un sosyal medyada yaptığı “Bizimkilerin keyfi yerinde” paylaşımı tepki çekti.

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Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022’de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak amacıyla, terörden arındırılan 852 rakımlı tepede yer alan bir mağarada arama çalışması başlatıldı.

Arama-tarama faaliyetleri sırasında mağarada görevli 19 asker metan gazına maruz kaldı.  Fenalaşan askerler derhal hastaneye sevk edilirken, ne yazık ki 8 askerimiz metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit oldu.

Yaşanan bu vahim olayın ardından Amedspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

8 askerimizi kaybettiğimiz gün yapılan paylaşımda, "Bizimkilerin keyfi yerinde" ifadeleri kullanıldı.  Amedspor'un bu paylaşımına çok sayıda tepki yorumu geldi.

Türkiye 8 şehit için gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti - Resim: 0

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