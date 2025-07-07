Erdoğan DEM ile buluşacak! Silah bırakmayla ilgili kulis bilgi bakın kimler davetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti’nin İmralı heyeti bugün saat 15.00'da bir araya gelecek. Gözler bu buluşmaya çevrilirken PKK'nın silah bırakma sürecine dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Silah bırakma bu hafta olacak. 3 gün sürecek ve törene davetli olanlar var.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mimarı olduğu 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün çok önemli bir görüşme var. Dün İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti Heyeti, bugün de saat 15.00'te Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi Pervin Buldan ve Mihat Sancar gerçekleştirecek. Görüşmede, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararının ardından atılacak adımların ele alınacak.

Silah bırakma haftası 3 gün sürecek

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre terör örgütü PKK'nın bu hafta içinde silah bırakma sürecini başlatması bekleniyor. Bu sürecin 3 gün süreceği ve 3 farklı bölgede silah bırakma görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılacağı iddia edildi. İlk görüntülerin Kuzey Irak'taki Süleymani'den gelmesi beklenirken, silah bırakma sırasında Abdullah Öcalan'ın mesajı okunacak.

Silah bırakma törenine kimler davetli?

PKK’nın silah bırakma törenine çok sayıda siyasi parti, dernek, sivil toplum ve hukuk örgütünün davet edildiği bildirildi. Davetliler arasında CHP, TİP, Vatan Partisi, TÜSİAD, MÜSİAD ve Türk-İş’in de yer aldığı öğrenildi.

AK parti kampında netleşecek

AK Parti, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam'da kampa girecek. Bu kampta, Terörsüz Türkiye sürecinin yaz aylarında kamuoyuna nasıl anlatılacağı ve sürece ilişkin atılabilecek adımlar tartışılacak. Erdoğan ve kabine üyelerinin katılacağı toplantıda, milletvekillerinin görüş ve önerileri değerlendirilecek.