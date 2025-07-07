ÖTV zammı tabelaya yansıdı hepsinin fiyatı arttı! İşte akaryakıtta son durum
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan düzenlemeye göre, benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye 97 kuruş zam geldi. 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG ne kadar? İşte detaylar...
7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Temmuz ayının başında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıdı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan yeni vergi düzenlemesi kapsamında;
* Benzine 2,26 TL,
* Motorine 2,12 TL,
* LPG’ye ise 97 kuruş zam yapıldı.
Yapılan zam sonrası büyük şehirlerde motorin fiyatları 53 TL’nin üzerine çıkarken, benzin fiyatları da 51-52 TL bandına yerleşti.
Yeni haftanın ilk günü olan 7 Temmuz 2025 tarihinde ise herhangi bir ek zam ya da indirim bulunmamakla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt litre fiyatları şöyle: