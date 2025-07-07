BIST 10.170
DOLAR 39,98
EURO 47,02
ALTIN 4.255,25
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

'The Final Party' 25 Temmuz'da sinemalarda

'The Final Party' 25 Temmuz'da sinemalarda

AKC Sinema TV ve Lost Street View Cinema ortak yapımı olan “The Final Party”, 25 Temmuz 2025’te Türkiye genelinde vizyona giriyor. Korku ve gerilim türündeki film, izleyicilere etkisinden uzun süre kurtulamayacakları bir sinema deneyimi vadediyor.

Abone ol

Bilal Kalyoncu’nun hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Faik Çayır yaparken, kurgusu Akın Çam’a, müzikleri ise Fırat Haznedaroğlu’na ait. Yabancı oyuncularla İngilizce olarak çekilen film alt yazılı olarak izleyici ile buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Elia Berthoud, David Christian, Arya Shahbazy ve Adem Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı “The Final Party”, 80 dakikalık süresi boyunca gerilimi dorukta tutarak Türk sinemasında korku-gerilim türüne farklı bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

'The Final Party' 25 Temmuz'da sinemalarda - Resim: 0

Mezuniyet öncesi bir okul partisinde burslu öğrenciler, zengin seçkinlerin karanlık çocukluk travmaları üzerine kurdukları kanlı bir oyunla karşı karşıya kalır. Tuzak dolu gecede mahsur kalan gençler, şafak vaktine kadar hayatta kalmak için kaos ve şiddetin ortasında mücadele etmek zorundadır.

'The Final Party' 25 Temmuz'da sinemalarda - Resim: 1

Film, Türkiye ile beraber Kanada, Avusturya’da da vizyona girecek.

'The Final Party' 25 Temmuz'da sinemalarda - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Vakıf Leasing 75 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması gerçekleştirdi
Vakıf Leasing 75 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması gerçekleştirdi
Trump tehdit etti çok sayıda ülkeye mektup gönderdi
Trump tehdit etti çok sayıda ülkeye mektup gönderdi
Muhittin Böcek'i yakan oğlu Gökhan Böcek oldu! Meğer eşinden boşanırken...
Muhittin Böcek'i yakan oğlu Gökhan Böcek oldu! Meğer eşinden boşanırken...
Daikin Türkiye, "İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu" seçildi
Daikin Türkiye, "İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu" seçildi
Erdoğan DEM ile buluşacak! Silah bırakmayla ilgili kulis bilgi bakın kimler davetli
Erdoğan DEM ile buluşacak! Silah bırakmayla ilgili kulis bilgi bakın kimler davetli
İdrar yolu darlığı hayatınızı esir almasın
İdrar yolu darlığı hayatınızı esir almasın
Bakan Hakan Fidan'dan BRICS'te İsrail'in saldırganlığıyla ilgili açıklama
Bakan Hakan Fidan'dan BRICS'te İsrail'in saldırganlığıyla ilgili açıklama
Laki-Laki Yanardağı'nda patlama
Laki-Laki Yanardağı'nda patlama
Pentagon belgeleri ifşa oldu! PKK'ya 130 milyon dolarlık dev bütçe
Pentagon belgeleri ifşa oldu! PKK'ya 130 milyon dolarlık dev bütçe
Türkiye 8 şehit için gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti
Türkiye 8 şehit için gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti
Bungalov dolandırıcılığıyla büyük vurgun! Tam 636 milyon TL
Bungalov dolandırıcılığıyla büyük vurgun! Tam 636 milyon TL
Yeni 3008 Plug-in Hybrid satış fiyatı ve satış tarihi belli oldu
Yeni 3008 Plug-in Hybrid satış fiyatı ve satış tarihi belli oldu