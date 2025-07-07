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Vakıf Leasing 75 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması gerçekleştirdi

Vakıf Leasing 75 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması gerçekleştirdi

Vakıf Leasing, yılın ilk çeyreğinde Bank ABC ile gerçekleştirdiği 50 milyon avro tutarındaki işlemin ardından, toplam 75 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir kredi anlaşmasına imza attı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vakıf Leasing, küresel finansal işbirliklerini derinleştirme vizyonu doğrultusunda, uluslararası kaynak teminine yönelik stratejik adımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bank ABC (B.S.C) Bahrain ve Bank ABC Islamic Bahrain ortak finansörlüğünde yapılandırılan yeni kredi hem kapsamı hem de yapısıyla öne çıkıyor.

Avro ve dolar cinsinde iki ayrı dilimden oluşan yeni kredi anlaşması, konvansiyonel ve murabaha finansman yöntemlerini bir araya getirerek geleneksel leasing modelleri ile İslami finans ilkelerini uyum içinde buluşturan hibrit bir model ortaya koyuyor.

Bu yönüyle anlaşma, sadece finansal bir kaynak sağlamanın ötesinde, farklı finansal ekolleri aynı potada buluşturan yenilikçi bir çözüm modeli niteliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, yeni kredi anlaşmasının, müşterilerine daha rekabetçi ve esnek çözümler sunma kapasitelerini artıracağını belirtti.

Özetci, tüm çalışmalarını yenilikçi finansman çözümleriyle reel sektörü destekleme ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama ilkesi üzerine yapılandırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası finans piyasalarında güvene dayalı, sürdürülebilir ilişkiler kurmak, sadece şirketimizin değil, ülkemizin ekonomik hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Bu yeni kredi anlaşması, fonlama yapımızı çeşitlendirme stratejimizin önemli bir parçası olmanın yanı sıra müşterilerimize daha rekabetçi ve esnek çözümler sunma kapasitemizi artıracaktır. Bank ABC ile uzun süredir devam eden güçlü işbirliğimizi bu yeni anlaşma ile daha ileri bir noktaya taşımaktan memnuniyet duyuyoruz."

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