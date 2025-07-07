Muhittin Böcek'i yakan oğlu Gökhan Böcek oldu! Meğer eşinden boşanırken...

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Emniyet ifadesiyle ortaya çıktı ki Muhittin Böcek'i yakan oğlu Gökhan Böcek olmuş. Muhittin Böcek, "Benim mal varlığım, değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim" derken olayın detayları ortaya çıktı.

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1999 yılından bugüne kesintisiz belediye başkanlığı yapan, girdiği her seçimi kazanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir iş insanının ifadesine dayanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Pandemi döneminde altı ay entübe edilen ve iyileştikten sonraki yaşamına “İkinci hayat” adını veren Muhittin Böcek'i yakan oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in bir iş adamıyla olan iş ilişkisi oldu.

İddiaya göre oğlu Gökhan Böcek boşandığı eşine bir daire vermek için Yusuf Yadoğlu'ndan rüşvet almıştı. Muhittin Böcek emniyet ifadesinde iddialara ilişkin şunları söyledi:

Eski eşinden boşanırken...

-“Oğlum ile Yusuf Yadoğlu arasında nasıl bir ticaret ya da ilişki vardır ben haberdar değilim. Hakkında gözaltı kararını emniyette öğrendiğim eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile kısa bir evlilik süreci yaşadı. Detayını çok fazla bilmediğim sorunlarla boşandılar. Söz konusu boşanma anlaşmasına konu bir ev geçişi yapıldığını tüm samimiyetimle söylüyorum ki emniyet ifadesi esnasında öğrendim. Zeynep’i küçük yaştan itibaren tanırım, kızım gibi severim. Oğluma, ayrılırken onu mağdur etmemesini söyledim.

Eski eşe alınan evin parasını işadamı ödemiş

-Tarafıma okunan emniyet ifadesindeki beyanlardan anladığım üzere Özpınarlar isimli firmadan Zeynep Kerimoğlu’na bir ev geçişi yapılmış ve bu evin parası da iddiaya göre Yusuf Yadoğlu tarafından ödenmiştir. Yine tekraren söylüyorum ki bu süreçlerin herhangi bir noktasında benim bir bilgim yoktur.

-İfadeden anladığım kadarıyla Gökhan, bu parayı Yusuf Yadoğlu’ndan borç olarak almıştır. Benim mal varlığım, değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim.

-Belirttiğim gibi oğlum Gökhan ile diğer şahıslar arasındaki ilişkilerden haberdar değilim. Oğlumun benim adımla insanlarla ilişki kurduğuna hiç şahit olmadım.”

Oğlumun belediyede hiçbir etkisi yok

Yusuf Yadoğlu’nun ifadesinde belirttiği 2024 yılı yerel seçimlerinden önce propaganda çalışmalarında kullanılacak araç giydirmesi için oğlu Gökhan Böcek’in babasının adını kullanarak çeşitli firmalara ödettirdiğini öne sürdü. Bu iddiayı Muhittin Böcek şöyle cevaplandırdı:

“Benim adımı kullanarak çeşitli firmalara ödettiğini gerçekten bilmiyorum. Partimiz ve şahsım bu giderleri sağlayacak güçtedir.



-2019’da seçilirken 6.1 Milyar TL borç ile belediyeyi devraldım. Şu an SGK ya da herhangi bir kuruma borcu olmayan tek büyükşehir belediyesi benim.

- Yönetmiş olduğum kurumda bizzat şahsımın dahil olduğu herhangi bir ödeme ya da ihale süreci söz konusu olamaz. Belediyemizin bütçesi 2025 yılı itibarıyla 66 Milyar 250 Milyon TL’dir. Bugüne kadar Sayıştay denetimlerinden hiçbir sıkıntı çıkmamıştır.”

-“Oğlumun belediye üzerinde resmi ya da gayri resmi hiçbir nüfuzu söz konusu değildir. Hiçbir mali işten sorumlu personel oğlumun lafıyla ödeme gerçekleştiremez. Hak ediş ödemesi yaptırmak için insanlardan maddi menfaat elde etmesi söz konusu değildir.