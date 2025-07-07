Emniyet'te yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşi de listede! İşte yeni görev yeri

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumludur. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı. Aralık 2024'ten bu yana ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.