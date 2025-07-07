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Fenerbahçe yarın top başı yapacak! İşte hazırlık maçı programı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe yarın top başı yapacak! İşte hazırlık maçı programı

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

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Sezon öncesi sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertliler, son kontrollerin ardından yarın top başı yapacak. Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak Fenerbahçe, hazırlıkların İstanbul etabını 14 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak.

Aynı gün Portekiz'e yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için hareket edecek olan sarı-lacivertli kafile, 27 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek. 

Hazırlık maçı programı

Fenerbahçe, burada 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Uniao de Leiria, 23 Temmuz'da Al Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, yurt dışı kampının ardından yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Lazio ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak.

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