Fenerbahçe'de mutlu son! Galatasaray'ın yerine Fenerbahçe'yi seçti
Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, 2. transferini yapıyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.
Süper Lig’de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, kadro yapılanmasına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Allan Saint-Maximin, Serdar Aziz, Jin-ho Jo, Edin Džeko, Dušan Tadić, Emir Ortakaya ve Bright Osayi-Samuel takımdan ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, tek transferini ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımından Kolombiyalı golcü oyuncu Jhon Duran’ı kiralık olarak kadrosuna katarak yaptı.
Kadro yapılanması süren Fenerbahçe Jose Mourinho'nun takımda görmek istediği yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe Skriniar’ı yeniden transfer etti
Levent Ümit Erol’un haberine göre Fenerbahçe, Fransız ekibi PSG’de forma giyen Slovak stoper oyuncusu Milan Skriniar’ı yeniden transfer etti. Skriniar, Galatasaray’ın ilgisine karşın Fenerbahçe’yi seçti.