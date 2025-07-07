BIST 10.116
DOLAR 39,99
EURO 46,98
ALTIN 4.256,11
HABER /  GÜNCEL

Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısı 13'e yükseldi

Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısı 13'e yükseldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin başlatılan soruşturmalarda haklarında işlem yapılan 67 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte katıldığı, İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi İş Birliği Protokolü imza töreninde, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalara dair bilgiler verdi.

Orman yangınlarıyla mücadele sırasında yaşamını yitiren İbrahim Demir ve Ragıp Şahin'e rahmet dileyen Tunç, orman yangınlarının herkesin yüreğini yaktığını, "yeşil vatanı" korumak için herkesin elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Bakan Tunç, "Çıkan yangınlarla ilgili gerçekleştirilen soruşturmalar var. Bu kapsamda toplam son zamanlarda çıkan yangınlarda 67 şüpheliyle ilgili işlem yapılmıştı. Bunlardan 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Bunlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor yangınların çıkış sebepleriyle ilgili olarak." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'de mutlu son! Galatasaray'ın yerine Fenerbahçe'yi seçti
Foto Galeri Fenerbahçe'de mutlu son! Galatasaray'ın yerine Fenerbahçe'yi seçti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Valiliklere evlilik genelgesi! Ücretleri düşürün talimatı verildi
Valiliklere evlilik genelgesi! Ücretleri düşürün talimatı verildi
Irak'ta mağarada metan gazından şehit olanların sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta mağarada metan gazından şehit olanların sayısı 12'ye yükseldi
Fenerbahçe yarın top başı yapacak! İşte hazırlık maçı programı
Fenerbahçe yarın top başı yapacak! İşte hazırlık maçı programı
SGK şehit özel harekat polisinin maaşını iptal etti! 3 kızı doktor diğerleri tıp öğrencisi
SGK şehit özel harekat polisinin maaşını iptal etti! 3 kızı doktor diğerleri tıp öğrencisi
Çanakkale'de çocuğunun dereye düşen terliğini almaya çalıştı ama...
Çanakkale'de çocuğunun dereye düşen terliğini almaya çalıştı ama...
Manavgat Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı 33'e yükseldi
Manavgat Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı 33'e yükseldi
Grand Kartal Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında, 1 kişi fenalaştı
Grand Kartal Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında, 1 kişi fenalaştı
'The Final Party' 25 Temmuz'da sinemalarda
'The Final Party' 25 Temmuz'da sinemalarda
Vakıf Leasing 75 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması gerçekleştirdi
Vakıf Leasing 75 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması gerçekleştirdi
Trump tehdit etti çok sayıda ülkeye mektup gönderdi
Trump tehdit etti çok sayıda ülkeye mektup gönderdi
Muhittin Böcek'i yakan oğlu Gökhan Böcek oldu! Meğer eşinden boşanırken...
Muhittin Böcek'i yakan oğlu Gökhan Böcek oldu! Meğer eşinden boşanırken...
Daikin Türkiye, "İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu" seçildi
Daikin Türkiye, "İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu" seçildi