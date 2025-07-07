Valiliklere evlilik genelgesi! Ücretleri düşürün talimatı verildi

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde düşen evlilik oranları için harekete geçti. Bakanlık, gençleri evliliğe teşvik etme amacıyla valiliklere yeni talimatlar gönderdi. Verilen talimatla nikâh ücretlerinin düşürülmesi ve kamu tesislerinin çiftlere uygun şartlarda sunulması istenirken, geleneksel maddi yüklerin azaltılması hedefleniyor.

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İçişleri Bakanlığı, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında evliliklerin teşvik edilmesine yönelik valiliklere kapsamlı bir yazı gönderdi. Yazıda, aile yapısının güçlendirilmesi ve evlenmeyi kolaylaştırmak amacıyla sosyal, kültürel ve ekonomik desteklerin artırılması talep edildi. Özellikle nikâh merasimleri için alınan ücretlerin asgari seviyeye çekilmesi ve kamuya ait sosyal tesislerin evlenecek çiftlere uygun koşullarda tahsis edilmesi gerektiği vurgulandı.

İzin süreçlerinde kolaylık

Köy ve mahalle meydanlarında yapılacak düğünler için izin süreçlerinde kolaylık sağlanması istenirken, başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olmak üzere ilgili kurumların maddi zorluk yaşayan çiftlere daha etkin destek vermesi hedefleniyor. Öte yandan, başlık parası ve benzeri geleneklerin evliliğe ekonomik yük getirdiği belirtilerek, bu tür uygulamalara karşı toplumsal farkındalığın artırılacağı açıklandı.

Denetimler sıklaşacak

Düğün sezonlarında fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılması da planlanırken, doğum sonrası desteklerin genişletilmesi, hamile kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkelerinin yaygınlaştırılması gibi adımlar da Aile Yılı kapsamında hayata geçirilecek.