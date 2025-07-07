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Bir Çinli marka daha geliyor ağustos gelmeden 3 bin 487 ön şipariş aldı

Bir Çinli marka daha geliyor ağustos gelmeden 3 bin 487 ön şipariş aldı

BYD ve Cherry gibi pazarların ardından Çin'den Türkiye'ye bir hamle daha geldi. Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor’un üstlendiği Çinli “Forthing" markası Türkiye pazarına geliyor. İlk teslimatın ağustos ayında sağlanması beklenirken araç için 3 bini aşkın siparişte bulunuldu.

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Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing'in Türkiye'deki ilk araç teslimatları ağustos ayı sonunda başlayacak.

Türkiye distribütörlüğünü Ulu Motor'un üstlendiği Forthing için 3 bin 487 adetlik ön sipariş verildi.

Bir Çinli marka daha geliyor ağustos gelmeden 3 bin 487 ön şipariş aldı - Resim: 0

Benzinli, hibrit ve elektrikli seçenekleri

D segmentinde yer alan T5 EVO ve M4 U-TOUR modellerinde sunulan 1,5 litrelik turbo beslemeli, 175 beygir gücünde ve 285 Nm tork üreten benzinli motor seçeneği, performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Gelecek dönemde markanın elektrikli ve hibrit seçeneklerinin de Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.

Bir Çinli marka daha geliyor ağustos gelmeden 3 bin 487 ön şipariş aldı - Resim: 1

Türkiye genelinde bayilik ve servis ağı oluşturma çalışmaları sürerken, en az 40 adet hizmet noktası oluşturulması hedefleniyor.

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