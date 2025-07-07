Uzak Şehir'den sonra bir proje daha! Aytaç Şaşmaz başrol oyuncusu olacak...

Çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Uzak Şehir’in ardından yeni bir doğu temalı dizi daha geliyor! Geçtiğimiz günlerde dizinin konusu ve oyuncuları konuşulmaya başlanmıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak ilk isimler açıklandı.

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Uzak Şehir’in ardından yeni bir doğu temalı dizi daha geliyor! Geçtiğimiz günlerde konusu açıklanan dizinin oyuncu kadrosu merakla bekleniyordu.

BAŞROL OYUNCULARI BELLİ OLUYOR

Hikayesi gibi başrolleri de şekillenmeye başladı. Söz, Hekimoğlu gibi büyük projelerin hakkından gelen genç oyuncu Aytaç Şaşmaz bu kez askerlik yaptığı yerde kaderini değiştiren bir aşka hayat verecek.

AŞK VE MÜCADELYİ KONU ALIYOR

“Sevdiğim Sensin” adlı dizide İstanbul’dan Ağrı’ya uzanan aşk ve mücadele dolu bir hikaye anlatılacak. Dizinin başrolünün yanı sıra kadrodaki bir oyuncunun ismi daha açıklandı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ HAYRANLARINA MÜJDE

Son yılların parlayan yıldızlarından biri olan başarılı oyuncu, yepyeni bir projeyle ekranlara dönüyor. Hem de aşk, dram ve toprak hikayelerini harmanlayan, doğu dizileri furyasına katılacak bir yapımla!

UZAK ŞEHİR ETKİSİ YAŞANIYOR

Son dönemde Mardin’de çekilen ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi o kadar beğenildi ki, yeni projeler için kollar sıvandı. İşte onlardan biri de “Sevdiğim Sensin” adlı dizi oldu. Dizinin ilk çekimleri Ağrı’da yapılacak. Hikaye, askerlik için Ağrı’ya giden İstanbullu bir genç olan Erkan ile orada tanıştığı Rojda’nın yaşadığı büyük bir aşkı anlatıyor.

Projenin yapımcılığını ise güçlü yapımlarıyla tanınan Ay Yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta, senaryo tarafında ise Yeşim Aslan oturuyor.

ROJDA KARAKTERİ BELLİ OLMADI

Henüz Rojda karakterini kimin canlandıracağı açıklanmadı ama şimdiden sosyal medyada “Kim olacak?” sorusu dönmeye başladı bile. Dizi sadece aşkı değil, aynı zamanda iki farklı kültürün çatışmasını, aile baskısını ve fedakarlığı da merkeze alacak gibi görünüyor.

Ayrıca Aytaç Şaşmaz’a usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da eşlik edecek. Danyal, Erkan’ın babası Esat Aldur karakterine hayat verecek. Heyecan dorukta! Dizinin 2025 sezonuna damga vurması şimdiden kaçınılmaz gibi.