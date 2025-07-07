Ahmet Hamdi Çamlı 'kanlı 1923 darbesi' twitiyle olay oldu! Yaptığı anketin sonucuna bakın

AK Parti'nin eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı bu kez "kanlı 1923 darbesi" ifadesini kullandığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Hamli Çamlı'nın bu twitle Cumhuriyeti hedef aldığını söyleyenler tepki gösterirken, Çamlı olay twitine bir de anket ekledi. Anketin sonucu ise bakın ne oldu...

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AK Parti eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın "kanlı 1923 darbesi" ifadesini kullandığı paylaşım X'te ortalığı karıştırdı. Çamlı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni,Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp,yeni,onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!

Cumhuriyete kanlı darbe mi dedi?

Ahmet Hamdi Çamlı 1923 diyerek tarih verince Cumhuriyetin ilanını 'kanlı darbe' olarak nitelediği düşünüldü. Çamlı, neyi kastettiğini tam olarak açıklamazken, gelen tepkilere de 'Çamur atmayın' diye yanıt verdi.

Anketin sonucu da dillerde...

Ahmet Hamdi Çamlı, büyük tepki çeken twitine bir de anket ekledi. Anketin sonucu şöyle:



