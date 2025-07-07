Türk Ekonomi Bankası "Yıldız Bankacılık" programını tanıttı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerine avantajlı hizmetler sunmayı hedeflediği "Yıldız Bankacılık" programını tanıttı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, basın toplantısıyla tanıtılan programla müşterilerinin ve ailelerinin yarınlarını da güvence altına almayı hedefliyor.

Programla kişisel finans yönetiminden yatırım planlamasına, yeme içmeden seyahate kadar her alanda yaşamı kolaylaştırmak ve zaman kazandırmak için tasarlanan faydalarla müşterilere ayrıcalıklarla dolu ürün ve hizmetler sağlanıyor.

Yıldız Bankacılık kartları kullanıcılarına çok sayıda indirim sunuluyor. Yurt içi ve yurt dışı tüm otel ve restoran harcamalarında ayda 6 bin liraya, yurt dışında yapılacak fiziki harcamalara ayda 50 dolara, havalimanı otoparklarında geçerli ayda 500 liraya, sigorta ve bireysel emeklilik ödemelerine ayda 1000 liraya ve e-ticaret işlemlerinde ayda 250 liraya varan indirim yapılıyor.

Veteriner ve petshop harcamalarında ayda 300 liraya, sinema ve tiyatro ödemelerine ayda 350 liraya varan indirimler sağlanıyor.

Yılda 20'ye varan ücretsiz lounge giriş hakkı ayrıcalığı, asistanlık hizmetleri gibi ek ayrıcalıklardan yararlanma olanağı ve seçkin mekanlarda sağlanan indirimler de TEB Yıldız Bankacılık ayrıcalıkları arasında yer alıyor.

Yıldız Bankacılık müşterileri birikimlerini Marifetli Hesap ile değerlendirebiliyor. Birikimleri cazip faizlerle lira ve yabancı para birimlerinde günlük vadeli mevduatta değerlenen müşteriler, vadeleri bozulmadan Marifetli Hesap'a istediği zaman para yatırıp istediği zaman çekebiliyor.

Bu hesap vade sonu beklemeden günlük olarak faiz kazandırıyor. İlk kez Marifetli Hesap açan müşterilere özel, 90 güne kadar Hoş Geldin faizi sunuluyor ve bu faiz 30 gün boyunca değişmiyor.

CEPTETEB Mobil üzerinden kolayca açılan ve hemen para kazanmaya başlayan Marifetli Hesap'tan havale ve EFT işlemleri ücretsiz ancak EFT/Havale/Fast işlemlerinde masraf muafiyeti kazanmak için Marifetli Hesap'ta bulunan bakiyenin son 6 ayda asgari 10 iş günü faiz geliri elde etmesi gerekiyor. Ayrıca saat 16.00 sonrası yapılan FAST işlemleri muafiyete tabi olmuyor.

- Şube, Mobil ve Telefon Bankacılığı gibi kanallarda Yıldız Bankacılık müşterisine öncelik

Programda kişiye özel müşteri temsilcisi tüm finansal konularda danışmanlık hizmeti sunuyor.

Müşteri temsilcisi ile görüşerek gerçekleştirilen işlemlerde CEPTETEB üzerinden "Mobil onay" mekanizmasıyla müşteriye konfor alanı oluşturuluyor.

Şube, Mobil ve Telefon Bankacılığı gibi kanallarda Yıldız Bankacılık müşterisine öncelik veriliyor.

CEPTETEB Yıldız uygulaması, bu segmente özel olarak kurgulanmış arayüzü, kişiselleştirilmiş menüleri ve hızlı işlem akışıyla müşteriye dijitalin premium versiyonunu sunuyor.

Müşterilere dijital ve fiziksel temasta kusursuz bir deneyim yaşatan Yıldız Bankacılık, kolay erişimi ve kişiye özel çözümleriyle yüksek memnuniyet oluşturuyor.

Yıldız Bankacılık müşterileri, CEPTETEB mobil uygulamasında yer alan "Günlük Strateji Raporları" ile her günü farklı değerlendirme fırsatından yararlanıyor.

TEB FX Platformu gibi CEPTETEB altından kolay erişilen yatırım odaklı yaklaşımla müşteriler işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

Dijital aktifliği giderek artan Yıldız Bankacılık müşterilerinin dijital bankacılığı kullanma oranı son beş yılda yüzde 65'ten yüzde 85'e ulaştı.

TEB, desteklediği fotoğraf sergileri, konserler ve kültür-sanat etkinliklerinde sanatsever müşterilerini ağırlıyor.

Bu kapsamda, yeni mezun genç sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan BASE'e her yıl destek veren TEB, Türkiye'nin yetenekli genç sanatçıların eserlerini sergilemesinde önemli bir rol üstlenen etkinliği bu yıl İstanbul dışında da sanatseverlerle buluşturmayı planlıyor.

Bu kapsamda BASE 2024 sergisinde yer alan özel sanat eserlerinin TEB Yıldız Bankacılık'ın sponsorları arasında yer aldığı UrlaDam'da sergilenmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen oyuncularından biriyiz"

Açıklamada basın toplantısındaki konuşmalarına yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, sektörde öncü işlere ve pek çok ilke imza attıklarını belirtti.

Mendi, TEB olarak uzun yıllardır Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen oyuncularından olduklarını vurgulayarak, faaliyetleriyle ülkenin ekonomik büyümesine ve reel sektöre katkı sağladıklarını aktardı.

Türkiye'de özel bankacılık ve varlık yönetimi hizmetlerini gerçek anlamda başlatan ilk banka olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Mendi, "1989'dan bu yana hizmet verdiğimiz bu alanda güvenilir ve tutarlı çizgimizle büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet geliştiriyor, varlık yönetimi uzmanlığımızla uzun vadeli ve fark yaratan çözümler sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TEB Yıldız Bankacılık programıyla TEB bünyesindeki toplam finansal varlığı 1 milyon liranın üzerinde olan müşterilere ayrıcalıklı hizmetler sunduklarına işaret eden Mendi, şunları kaydetti:

"Yıldız Bankacılık müşterilerimiz Yatırım Danışmanlığı hizmetimizle farklı ürün alternatifleri hakkında ücretsiz, profesyonel yatırım hizmeti alabiliyor. Müşterilerimizin piyasa fırsatlarından yararlanmasını sağlıyoruz. Profesyonel fon yönetimi ve finansal danışmanlık sunuyor, özel fon modellerimizle değer önerileri yapıyoruz. Risk beklentilerine uygun farklı yatırım seçenekleriyle geniş bir fon yelpazesi sunuyor, kendilerine en uygun opsiyonu seçmeleri için destek oluyoruz. Yıldız Bankacılık müşterileri, Yıldız Atak Modeli gibi sadece bu segmente özel yatırım çözümlerine ulaşıyor. Ayrıca, çocukları için Global Genç Hesap açtırabiliyor. Bu hesapla yurtdışında 50'den fazla ülkede TEB banka kartı ile ücretsiz para çekebiliyorlar."

Mendi, banka olarak sadece finansal fayda sağlamakla kalmadıklarını, çevreye duyarlı, sürdürülebilirliğe katkı sunan adımlar atmaya da önem verdiklerini vurguladı.

Bireysel kredi kartlarını geri dönüştürülmüş materyallerle ürettiklerini, bunların yanı sıra topluma katkı sağlayan çeşitli projeleri desteklediklerini anlatan Mendi, şu ifadeleri kullandı:

"Sanata değer veriyor, genç sanatçıları ve kültürel etkinlikleri destekleyerek sanatsever müşterilerimizi ağırlıyoruz. Önemli platformlara ve mekanlara destek verirken, sanatın toplum üzerindeki etkisini güçlendirmeyi, daha iyi bir geleceğe kültür ve sanatın gücüyle katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ercan Kesal ve Nazan Kesal tarafından kurulan kültür-sanat merkezi UrlaDam'daki Yıldızlı Sahne'de gerçekleşen etkinliklerde Yıldız Bankacılık müşterilerimizi de ağırlıyor, kendilerine özel indirim ve ayrıcalıklar sunuyoruz."