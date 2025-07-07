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Oktay Kaynarca'dan trafik çilesine son! Bulduğu çözüme çok şaşıracaksınız...

Oktay Kaynarca'dan trafik çilesine son! Bulduğu çözüme çok şaşıracaksınız...

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? programının sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca radikal kararı ile herkesi şaşırttı. Pek çok isim trafik ve şehrin kalabalığı sebebiyle İstanbul dışında yaşama kararı aldı. Oktay Kaynarca bu kararı almasa da trafik derdine çözüm buldu. İşte herkesi şaşırtacak o çözüm...

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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, İstanbul trafiğinde yaşadığı çileyi hafifletmek için farklı yollar arıyor. Oyuncu trafikte saatler kaybetmemek için ulaşım tercihini değiştirdi.

MOTOSİKLET KULLANMAYA BAŞLADI

60 yaşındaki oyuncu, trafikten kurtulmak amacıyla motosiklet kullanmaya başladığını gösteren görüntülerle gündeme geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu yapan Oktay Kaynarca, ulaşım tercihiyle dikkat çekti.

İSTANBUL TRAFİĞİNDEN KAÇIŞ

60 yaşındaki oyuncu, İstanbul trafiğinde vakit kaybetmemek için motosiklet kullanmaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde motosiklet üzerinde görüntülenen Kaynarca'nın bu tercihi, hem şaşırttı hem de takdir topladı. Daha önce lüks araçlarıyla bilinen oyuncunun bu değişikliği, yoğun trafikten bunalan birçok kişiye örnek oldu.

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