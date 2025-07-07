Gazeteci Hikmet Çetinkaya yaşamını yitirdi

Bir süredir tedavi gören gazeteci Hikmet Çetinkaya, dün entübe edilmişti. Çetinkaya'nın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Hikmet Çetinkaya tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan gazeteci Çetinkaya entübe edilmişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Hikmet Çetinkaya’nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”

Hikmet Çetinkaya kimdir?

1942 yılında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetinkaya, lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra gazetecilik yolculuğuna Cumhuriyet’te muhabir olarak adım attı.

1966 ile 1980 yılları arasında Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği söyleşilerle dikkat çeken Çetinkaya, meslek hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Hasan Tahsin Ödülü’nün yanı sıra, 1975 yılında Türk Dil Kurumu Basın Ödülü’nün de sahibi oldu.